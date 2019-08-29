МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВЭБа по МСФО в первом полугодии составила 12,8 миллиарда рублей против убытка в 75,6 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета госкорпорации.

Чистый процентный доход за отчетный период упал на 18,9%, до 18,4 миллиарда рублей.

"При поддержке правительства ВЭБ.РФ продолжает системную работу по развитию проектного финансирования в приоритетных отраслях: транспортной инфраструктуры, промышленности и несырьевого экспорта. Корпорация расширяет сотрудничество с коммерческими банками и другими институтами развития — как на внутреннем, так и внешнем рынках", — прокомментировал результаты первый заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления Михаил Полубояринов.