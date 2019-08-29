МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка в первом полугодии 2019 года выросла по МСФО в годовом выражении в 1,5 раза, до 36,1 миллиарда рублей, сообщает банк.

"В первом полугодии 2019 года чистая прибыль группы составила 36,1 миллиарда рублей, а совокупный доход, включающий в том числе валютную переоценку иностранных вложений группы – 32,3 миллиарда рублей. Для сравнения, в первом полугодии 2018 года чистая прибыль и совокупный доход группы составили 23,4 миллиарда рублей и 24,1 миллиарда рублей, соответственно", — говорится в сообщении.

Чистый процентный доход группы при этом практически не изменился относительно первого полугодия 2018 года и составил 69,2 миллиарда рублей (рост на 0,2%). Чистая процентная маржа составила 2,7% и уменьшилась на 0,1 п.п. в сравнении со значением на конец 2018 года.