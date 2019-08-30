МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Счетная палата РФ предлагает Минфину пересчитать действующие неналоговые платежи в бюджет, общая сумма которых за 2018 год, по данным аудиторов, превысила 1,5 триллиона рублей, говорится в сообщении контрольного ведомства.

"На сегодняшний день в той или иной форме на них (неналоговые платежи – ред.) приходится две трети всех источников доходов бюджета, а сумма поступлений превысила 1,5 триллиона рублей в 2018 году. Как показал анализ Счетной палаты, всего в реестре федеральных источников доходов к неналоговым можно отнести 5479 записей", — сообщает ведомство.

Если исключить штрафы, субсидии и субвенции, арендную плату и ряд других, то, по данным ведомства, остается порядка 60 видов платежей или 262 обязательных платежа на федеральном уровне. "Мы увидели, что 93 из них находятся в различных кодексах: в Гражданском — 61, в Водном — 7 и так далее. Еще 163 платежа – в федеральных законах. В целом по итогам анализа можно сказать, что у нас нет таких законов, которые бы чего-нибудь не устанавливали платить", — цитирует Счетная палата аудитора Сергея Штогрина.

В сообщении отмечается, что правительство ведет работу в этом направлении с 2015 года: в частности, Минфин уже разработал законопроект о внесении в Налоговый кодекс экологического, утилизационного и курортного сборов, платежей в резерв универсального обслуживания и платежей в системе "Платон".

"Однако Счетная палата считает такое решение непоследовательным. По мнению контрольного ведомства, нужно организовать инвентаризацию существующих обязательных платежей с целью их оптимизации. При этом порядок и сроки проведения инвентаризации необходимо установить правительству РФ, а также определить критерии, которым должны соответствовать обязательные неналоговые платежи", — говорится в сообщении.

Итогом инвентаризации должен стать реестр публично-правовых обязательных платежей – Минфин уже пытался создать такой реестр, однако пока не удалось этого сделать.