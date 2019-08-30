МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 28 августа вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 70 миллионов долларов против оттока в 510 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Из российских активов отмечен отток в 70 миллионов долларов совокупно с фондового и долгового рынков против 510 миллионов долларов в предыдущую неделю", — говорится в обзоре.

Баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели сложился нулевым против оттока в 330 миллиона долларов неделей ранее.

На рынке облигаций отмечен первый за четыре недели приток — 40 миллионов долларов против оттока в 60 миллионов долларов неделей ранее.