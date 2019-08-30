МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале российских кредитных организаций на 1 июля текущего года составил 15,07%, сократившись за второй квартал на 0,11 процентного пункта, сообщается на сайте Банка России.

"Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций в течение второго квартала 2019 года уменьшился на 0,11 процентного пункта и по данным на 1 июля 2019 года составил 15,07% (на 1 апреля 2019 года — 15,18%)", — говорится в материалах.

По данным ЦБ, объем инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций на отчетную дату составлял 401,6 миллиарда рублей против 402,5 миллиарда рублей на 1 апреля.

Отмечается, что это уменьшение произошло в результате сокращения доли нерезидентов в уставном капитале десяти кредитных организаций и отзыва лицензии у одной, вместе с тем во втором квартале нерезиденты нарастили вклады в уставные капиталы двух кредитных организаций и приобрели на вторичном рынке акции девяти.

Совокупный уставный капитал действующих в России кредитных организаций за второй квартал 2019 года увеличился на 0,4% и на 1 июля 2019 года составлял 2,663 триллиона рублей.