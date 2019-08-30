МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Совокупный объем пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) во втором квартале 2019 года увеличился на 2,7% и составил почти 4,1 триллиона рублей, говорится в сообщении Банка России.

Величина пенсионных накоплений выросла на 2,6%, до 2,7 триллиона рублей, в то время как объем пенсионных резервов превысил 1,3 триллиона рублей, продемонстрировав рост на 2,7%.

Как отмечает регулятор, основным драйвером роста пенсионных средств по итогам второго квартала стали положительные результаты инвестиционной деятельности. Так, положительную доходность в части инвестирования средств пенсионных накоплений показали все фонды (33 организации), в отношении размещения средств пенсионных резервов — 43 из 47 фондов.

Доходность (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду) топ-5 фондов по величине пенсионных накоплений варьировалась от 6,2 до 13,2%. Величина доходности пяти крупнейших фондов по величине пенсионных резервов находилась в интервале от 7,4 до 12,2%.

Число лиц, застрахованных по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), и количество участников добровольной пенсионной системы на конец второго квартала составили 37,4 и 6,2 миллиона человек соответственно. Количество застрахованных лиц, получающих пенсию, за период увеличилось на 7,9% по сравнению со значением на аналогичную дату прошлого года и достигло 168,7 тысячи человек, а объем пенсионных выплат увеличился до 6,5 миллиарда рублей (рост на 32,8%).

Кроме того, в системе негосударственного пенсионного обеспечения наблюдалась положительная динамика ряда показателей: количество участников, получающих пенсию, выросло на 3,6% — до 1,6 миллиона человек, а объем выплаченных пенсий увеличился на 8,6% — до 34,7 миллиарда рублей.