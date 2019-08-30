МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Законодательная возможность выкупа россиянами своих просроченных долгов до их передачи коллекторам может привести к снижению платежной дисциплины заемщиков и росту плохих долгов в банках, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

В пятницу газета "Коммерсант" написала, что Минэкономразвития предложило обязать банки предлагать заемщикам выкупить свой долг до его передачи третьим лицам по цене, равной цене договора об уступке требования. Соответствующие поправки министерство предлагает внести в законы о взыскании долгов и "О микрофинансовой деятельности".

"Эта новация может привести к снижению платежной дисциплины заемщиков и росту плохих долгов. Зная о возможности выкупить свой долг, заемщики будут намеренно отказываться обслуживать свои долги, чтобы воспользоваться этим правом", — прокомментировал агентству "Прайм" Осадчий.

Он также отметил, что "добросовестным" неплательщикам вряд ли поможет такая инициатива МЭР. "Если у них не было денег на частичное обслуживание долга, что удерживало бы банк от продажи их долга коллекторам, откуда у них возьмутся деньги на выкуп долга? Угроза передачи долга коллекторам – мощный фактор дисциплинирования заемщиков", — заключил эксперт.

Российские власти с начала лета горячо обсуждают роль и значение потребительского кредитования в России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что высокая закредитованность населения не означает, что на рынке потребкредитования появляется пузырь, это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребкредитования продолжится существующими темпами.

Позднее Орешкин заявил, что текущая ситуация в сегменте потребительского кредитования в России приобретает черты социальной проблемы. По его словам, более 70% дохода уходит на выплату долгов у 15% российских заемщиков.