МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Минэкономразвития предлагает внести поправки в два действующих закона – о взыскании долгов с физлиц и о микрофинансовых организациях (МФО), чтобы заемщики с просроченной задолженностью могли выкупать свои долги по минимальной стоимости вместо их передачи коллекторам, сообщает газета "Коммерсант".

Инициатива разработана для помощи россиянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и неспособным выплачивать кредиты. Согласно предлагаемым поправкам, кредиторы перед уступкой своих прав требований будут обязаны предложить заемщикам выкупить собственный долг, В то же время за банком или МФО остается право отказать заемщику в просьбе.

Данная инициатива вряд ли найдет однозначную поддержку среди игроков финансового рынка, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Безусловно, инициатива хороша для заемщиков, так как они смогут выкупать долги по более низким ценам, чем уплачивать их, минуя сложные взаимоотношения с коллекторами. Однако это может привести к злоупотреблению данной возможностью. Люди могут специально перестать платить по долгам в надежде, что выкупят их потом гораздо дешевле.

ИНИЦИАТИВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Это хорошая инициатива для должников и очень спорная для банков и МФО, считает специалист департамента контроля качества юридической компании "Амулекс" Ирина Забарская. При ее реализации должники получат шанс выкупа своего просроченного долга по мизерной цене. Цель инициативы — помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, защита их от коллекторов, которые, несмотря на принятие закона, регулирующего их деятельность, в большинстве случаев действуют незаконно, отмечает она.

По ее мнению, если сведения о том, что цена продажи кредитного долга составляет 2,8% от его действительной стоимости, достоверны, то деятельность коллекторов будет невыгодной в случае принятия поправок.

"Так как есть вероятность потерять половину уплаченных денег в случае, если банк не предоставит доказательств предложения о выкупе долга должнику", — поясняет она.

Но если банки продают кредиты коллекторам по другим ценам, значительно большим, чем указанные 2,8%, то должники, находясь в сложной жизненной ситуации, все равно не смогут выкупить даже часть своего долга. В этом случае исчезновение коллекторов остается под вопросом.

СНИЖЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Очевидно, вряд ли такую инициативу поддержат банки и МФО, говорит Забарская. Ведь в этом случае огромное количество должников просто перестанут платить по имеющимся кредитам в надежде в будущем выкупить их за совсем другие деньги.

"Если стоимость продажи долгов по кредитам столь ничтожно мала, то для защиты заемщиков от коллекторов, возможно, лучшим выходом был бы полный запрет коллекторской деятельности", — убеждена она.

Напротив, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что законодательная возможность выкупа россиянами своих просроченных долгов до их передачи коллекторам может привести к снижению платежной дисциплины заемщиков и росту плохих долгов в банках.

"Эта новация может привести к снижению платежной дисциплины заемщиков и росту плохих долгов. Зная о возможности выкупить свой долг, заемщики будут намеренно отказываться обслуживать свои долги, чтобы воспользоваться этим правом", — полагает он.

При этом "добросовестным" неплательщикам вряд ли поможет такая инициатива МЭР. "Если у них не было денег на частичное обслуживание долга, что удерживало бы банк от продажи их долга коллекторам. Откуда у них возьмутся деньги на выкуп долга? Угроза передачи долга коллекторам – мощный фактор дисциплинирования заемщиков", — уверен эксперт.

В свою очередь партнер юридической компании "Нафко" Павел Иккерт считает, что инициатива вообще не окажет существенного влияния ни на рынок цессии (переуступка прав), ни на рост портфелей просроченной задолженности, переданной коллекторам.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев нарушение заемщиком своих обязательств перед кредитором, будь то банк или МФО, исходит из превышения суммы долга над объемом свободных средств. Второй главной причиной формирования просрочки является потеря основного источника дохода, уточняет он.

То есть, если заемщик-должник не может исполнять свои обязательства перед банком или микрофинансовой организацией, совершая регулярные платежи, вряд ли он сможет погасить свой долг путем совершения существенно превышающего их единовременного платежа, заключает он.