МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Совет директоров Банка России утвердил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП): их диапазон составит от 0 до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности такого предприятия, говорится в сообщении регулятора.

Тарифы вступят в действие с 1 октября 2019 года. Россияне с помощью системы быстрых платежей могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, скоро в рамках системы будет доступна оплата товаров и услуг по QR —коду.

"Комиссии не будут взиматься при платежах в пользу государства, таких как штрафы, налоги, пени и прочие. Для самых массовых платежей, в том числе за товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги, тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных – 0,7%", — отмечает ЦБ.

При этом для физических лиц платежи за любые товары и услуги через систему быстрых платежей будут бесплатными. Вместе с тем снижена нижняя граница тарифов Банка России для участников СБП по операциям в системе до 5 копеек вместо ранее установленных 50 копеек.

"Данный шаг был предпринят в связи с востребованностью у граждан переводов небольших сумм, а также в целях повышения заинтересованности банков в продвижении СБП. Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2020 года. До 31 декабря 2019 года Банк России установил льготный период и не взимает плату с банков-участников за операции в СБП", — пояснили в ЦБ.

По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, данный инструмент также позволит торговым предприятиям сократить издержки и предложить новые программы лояльности для клиентов. "Мы видим заинтересованность в этом механизме как со стороны банков, так и со стороны торговых сетей", — приводятся слова Скоробогатовой в сообщении.

На сегодня в системе участвуют ВТБ, "Открытие", "Юникредит банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая корона". Системно значимые банки должны будут подключиться к системе быстрых платежей с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года.