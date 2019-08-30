МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. ВЭБ в течение ближайших 1-2 месяцев приобретёт блокирующий пакет негосударственного пенсионного фонда "Благосостояние", РЖД и Газпромбанк останутся основными участниками фонда, но госкорпорация продолжит управлять средствами "молчунов", сообщил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов.

"Мы в свое время с Центральным банком обсуждали, как в системе негосударственного пенсионного обеспечения создать игрока, негосударственный фонд, которому и правительство, и ЦБ, организации-работодатели и граждане смогут доверять. А также избежать неприятных ситуаций, в которые раньше попадали некоторые НПФ", — сказал Шувалов журналистам.

"Мы планируем приобрести блокирующий пакет НПФ "Благосостояние". Ориентир по срокам — один-два месяца", — отметил он.

По его словам, стороны договорились о том, что РЖД, группа ВЭБ и Газпромбанк будут основными участниками НПФ "Благосостояние".

"Предстоит проработать новые возможности работы с крупнейшими работодателями, которые заинтересованы в формировании пенсионных программ для своих сотрудников", — добавил он.

При этом, по словам Шувалова, ВЭБ, как государственная управляющая компания (ГУК), переформатироваться не будет.

"ГУК переформатироваться не будет, он продолжит работать с накоплениями. Мы будем как ГУК, с одной стороны, и продолжим работу по государственному пенсионному обеспечению, и как акционер НПФ "Благосостояние", с другой стороны, будем предлагать комфортные условия гражданам по формированию будущей пенсии в рамках негосударственного пенсионного страхования. Он продолжит работать с пенсионными накоплениями", — отметил Шувалов. Он напомнил, что под управлением ВЭБа находится 1,7 триллиона рублей пенсионных накоплений 39 миллионов граждан.