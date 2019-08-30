МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Совет директоров Банка России сохранил антициклическую надбавку РФ к нормативам достаточности капитала банков на нулевом уровне, сообщает регулятор.

"Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов и оставить неизменными значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным и потребительским кредитам, а также корпоративным кредитам в иностранной валюте", — говорится в сообщении.

В условиях умеренного роста кредита экономике в целом и действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки признано нецелесообразным, отмечает ЦБ.

Как сообщает регулятор, следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки РФ и надбавках к коэффициентам риска, пройдет в декабре.