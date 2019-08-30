МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ за первую половину 2019 года вырос до 10,4%, что является пиковым значением с 2014 года, при этом основной вклад в его рост внесли необеспеченные потребительские кредиты, говорится в сообщении Банка России.

Банк России не раз заявлял о том, что его беспокоит быстрый рост необеспеченных потребкредитов. При этом первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила в июне, что долговая нагрузка россиян в 2019 году достигнет пика 2014 года в 10,4% или даже его превзойдет, если не удастся замедлить кредитование. По ее словам, основной вклад в рост долговой нагрузки населения вносят именно необеспеченные потребкредиты.

"Долговая нагрузка населения растет: за первую половину 2019 года коэффициент обслуживания долга увеличился с 9,9 до 10,4%. Основной вклад в динамику показателя вносят необеспеченные потребительские кредиты. Коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам увеличился за первую половину 2019 года с 8,3 до 8,8%, приблизившись к пиковым значениям 2014 года (9,3%)", — отмечает ЦБ.

Для ограничения проциклических рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России использует надбавки к коэффициентам риска. Годовые темпы роста ссудной задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования снизились до 24,5% по состоянию на 1 августа 2019 года с 25,3% по состоянию на 1 мая, но сохраняются на высоком уровне, оценивает регулятор.

К необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным c 1 октября 2019 года, будут применяться повышенные надбавки к коэффициентам риска, зависящие не только от полной стоимости кредита, но и от показателя долговой нагрузки заемщика. "В связи с этим кредитные организации могут временно увеличивать кредитование в ожидании вступления в силу повышенных надбавок к коэффициентам риска", — полагают в ЦБ.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в июне, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор предпринимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.