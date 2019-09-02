МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Банк России обсуждает с заинтересованными ведомствами возможность передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) в части техосмотра, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Изменения в закон о техосмотре были приняты в начале июня этого года. Одно из важных новшеств — обязательная фотофиксация техосмотра с привязкой к геолокации и времени его прохождения. За первый-второй квартал 2020 года операторы должны внедрить новые требования в работу и провести переаккредитацию.

На РСА возложена обязанность по аккредитации пунктов ТО, представители союза должны выезжать в пункты для их проверки. Уже ко второму полугодию 2021 года союз должен будет проверить операторов по всей России, которых в настоящее время, по его данным, насчитывается более 5 тысяч.

Банк России обеспокоен отсутствием "фактических и финансовых возможностей у РСА" провести такие проверки в срок. В ЦБ опасаются, что ситуация может привести к тому, что водители перестанут оформлять диагностические карты, которые необходимы для покупки полиса ОСАГО, и все закончится дестабилизацией как рынка техосмотра, так и рынка "автогражданки".

"Банк России считает, что мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка технического осмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере технического осмотра правительству РФ. В настоящее время эти предложения Банка России обсуждаются с заинтересованными ведомствами", — сообщила пресс-служба ЦБ.

В РСА также обеспокоены отсутствием нужных мощностей, но союз ищет пути, чтобы исправить ситуацию без передачи полномочий. Ранее РСА направил в ЦБ, Минфин, Минэкономразвития и правительство предложения, которые должны позволить ему вовремя провести проверки операторов техосмотра, готовящихся работать по новым правилам. Среди них — утверждение плана проверок действующих операторов и увеличение переходного периода для подтверждения аккредитации с 1 до 2 лет. Если это предложение будет принято, то период проверки увеличится до середины 2022 года.