ТУЛУН (Иркутская область), 2 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.

"Слышали, да? Сбербанк пока не очень-то откликается.. Поговорите с руководством Сбербанка. Плохо, что они отказываются оказывать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами в целом это несерьезный вопрос. Они могут и должны это сделать", — сказал Путин на совещании.

Мутко пояснил, что завтра же обсудит этот вопрос с Грефом, который во вторник прибудет в Иркутскую область.