МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Республика Кипр раньше срока погасила кредит, который ей предоставила РФ, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на минфин Кипра.

"Республика Кипр решила досрочно погасить кредит, предоставленный ей Россией в 2011 году", — говорится в сообщении.

Ранее в июле замминистра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил, что Кипр погасит кредит досрочно, в конце августа — начале сентября.

Экономика Кипра в 2011 году испытывала серьезные трудности из-за долговых проблем соседней Греции. Однако власти страны не были намерены просить о финансовой помощи Евросоюз и МВФ в обмен на жесткие меры экономии, как это сделали Греция, Ирландия и Португалия. Российский кредит устроил Кипр невысокой процентной ставкой — 4,5% годовых на срок до пяти лет вместо примерно 13%, под которые Кипру предлагали занимать на сравнимый срок международные рынки капитала.

Кипр получил от РФ в 2011 году кредит в 2,5 миллиарда евро под 4,5% годовых и должен был погасить его в июле 2016 года. Однако в 2013 году в период острого финансового кризиса заем был реструктурирован — процентная ставка была снижена до 2,5%, а погашение основного долга перенесено на период 2018-2021 годов.

В апреле текущего года Кипра разместил два выпуска еврооблигаций на общую сумму 1,25 миллиарда евро. Министр финансов страны Харис Георгиадис тогда говорил, что средства пойдут исключительно на досрочное погашение российского кредита, баланс которого составляет около 1,6 миллиарда евро.