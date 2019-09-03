МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Банки РФ пока не фиксируют резкого всплеска обращений клиентов с просьбой об "ипотечных каникулах" — с начала действия льготы кредитные организации получили не так много заявок, в основном заемщики просили разъяснить новый механизм, сообщили РИА Новости в крупнейших банках.

С 31 июля россияне, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут взять "ипотечные каникулы". Они предполагают шестимесячный льготный период, на который можно приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер. На это время вводится запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья заемщика.

"Мы видим интерес клиентов к этому инструменту, но на данный момент он носит скорее консультационно-информационный характер. Только каждая третья консультация конвертируется в заявку, по многим заявлениям мы дозапрашиваем у клиентов недостающие документы. Подводить итоги пока рано", — прокомментировал директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" департамента по работе с проблемными активами Сбербанка.

Во всех опрошенных банках отметили, что закон об "ипотечных каникулах" пока не повлиял на показатели деятельности банка, процентные ставки и планы по выдаче ипотеки.

10-ЛЕТНЯЯ ГОТОВНОСТЬ

Еще до вступления в силу закона банки не прогнозировали резкого всплеска обращений за предоставлением "ипотечных каникул", поскольку у большинства из них после кризисных явлений 2008-2009 годов развиты собственные программы реструктуризации.

"Росбанк дом" с начала действия новой программы получил от заемщиков около 350 обращений о предоставлении "ипотечных каникул". Чаще всего клиенты запрашивали приостановку платежей по кредиту, рассказал руководитель кредитной организации Денис Ковалев.

В банк "Открытие" с просьбой предоставить каникулы обратились всего 38 человек. "Мы не наблюдаем высокий спрос на данную услугу. Все-таки ипотечный клиент — это более стабильный с точки зрения платежеспособности и дисциплины сегмент", — отметила начальник управления развития ипотечного бизнеса банка "Открытие" Елена Назаренко.

"Как мы и ожидали, вступление в силу закона о кредитных каникулах не вызвало ажиотажа и не привело к увеличению количества обращений. Дело в том, что у "Абсолют банка", как и у большинства ведущих ипотечных банков, действовали собственные программы реструктуризации, которыми заемщики могли воспользоваться в случае возникновения финансовых проблем", — говорит директор департамента кредитования розничного бизнеса "Абсолют банка" Елена Ковырзина.

Банк может не только предоставить каникулы, но и увеличить срок кредита, пересмотреть структуру платежей, а также рассмотреть другие варианты реструктуризации, пояснили в "Абсолют банке". "Клиенты могли обратиться к нам и ранее, и какого-то "отложенного спроса" не возникло. Работа ведется в обычном режиме. Наиболее востребованный вариант — приостановка выплат", — отметили в кредитной организации.

В крупнейший банк Крыма РНКБ пока не поступило ни одной заявки на "ипотечные каникулы". "Это может быть связано как с тем, что ипотечный портфель в РНКБ сравнительно молодой — первые ипотечные программы заработали в банке около пяти лет назад, так и с хорошей платежной дисциплиной наших заемщиков и постепенным повышением уровня жизни жителей Крыма", — пояснил официальный представитель банка. Ипотечный долг россиян достиг абсолютного рекорда

По словам директора департамента розничных продуктов МКБ Алексея Охорзина, за месяц работы доля клиентов, воспользовавшихся "ипотечными каникулами", составила 50% от всех обращений по реструктуризации в банке, причем наиболее востребована полная отсрочка по ежемесячным платежам. При этом банк не ожидает повышения спроса клиентов на данную программу.

УСЛОВИЯ ИПОТЕКИ НЕ УЖЕСТОЧАЛИСЬ

Банки не пересматривали условия выдачи ипотечных кредитов в связи с вступлением в силу закона, поскольку и ранее проводили работу с заемщиками, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

"Ипотека — это долгосрочный кредит на 15-20 лет. В этот период времени могут возникнуть различные жизненные ситуации — потеря работы, сокращение уровня дохода, временное прекращение трудовой деятельности и пр. В таких случаях мы всегда старались предложить клиенту оптимальное решение и до вступления в силу закона об "ипотечных каникулах", — отметила Ковырзина из "Абсолют банка". Реже всех в РФ ипотеку берут на Кавказе, в Крыму и Москве, чаще всех - на Ямале

В РНКБ также сообщили, что банк не ужесточал условия выдачи ипотечных кредитов в связи с принятием нового закона, "ипотечные каникулы" не повлияли на ценообразование. "В РНКБ нет программы реструктуризации ипотеки, поскольку она не востребована. Решения по реструктуризации принимались в индивидуальном порядке, и это были единичные случаи обращений", — рассказали в кредитной организации.

При этом в банках отмечают, что не все заявки на "ипотечные каникулы" одобряются — некоторые из них не соответствуют закону, либо заемщики не предоставляют документы, подтверждающие сложную финансовую ситуацию.

"Не все жизненные ситуации являются основанием для получения "ипотечных каникул". Клиенты не всегда это понимают и не всегда знают требования закона. Поэтому да, есть и отказы", — сказали в банке "Открытие".

"Большая часть обращений не соответствует требованиям закона или находится на доработке, по 10% проведены соответствующие изменения в графиках платежей", — сообщил руководитель "Росбанк дом" Ковалев.

В опрошенных банках заверили, что сотрудники отделений и контактного центра получили соответствующие разъяснения и регламенты работы в случае обращения клиента с заявлением о предоставлении каникул. Информация о каникулах размещена на сайтах.