МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ, Мила Кузьмич, Вероника Буклей. Торговые сети в регионах могут выводить из-под налогообложения сотни миллионов рублей через "налоговую дыру" в российском законодательстве в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД), но запланированная с 2021 года отмена этого режима также может привести к трудностям для бизнеса и потерям муниципальных бюджетов, предупреждают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Проблем можно избежать, изменив структуру межбюджетных отношений и усовершенствовав оставшиеся налоговые режимы для предпринимателей.

"Риски есть, что под ЕНВД мимикрируют крупные сети: фактически платят 5 тысяч рублей налога с оборота в сотни миллионов рублей", — говорит глава общественной организации "Опора России" Александр Калинин. Именно по этой причине, по его словам, Москва никогда не вводила ЕНВД на своей территории.

Этот специальный налоговый режим сейчас могут использовать предприниматели в отдельных видах деятельности: розничной торговле, общественном питании, ряде услуг — полный перечень установлен Налоговым кодексом. Пользователи платят налог с вмененного им фиксированного дохода, при этом реально полученный доход значения не имеет. Срок действия ЕНВД истекает в 2021 году, но уже сейчас власти получают просьбы продлить его.

Против этого ранее выступал Минфин. Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов говорил, что видит, как через ЕНВД происходит существенное уклонение от налогов. Никакой необходимости во "вмененке" сейчас нет и с точки зрения налогового администрирования: благодаря развитию цифровых технологий ФНС видит все операции бизнеса как на ладони и может без труда рассчитать для каждого соответствующую налоговую нагрузку.

ДАЙТЕ ЗАРАБОТАТЬ

"Этот режим вводился как временный, но он два раза уже продлялся, причем в 2016 году мы просили, чтобы его продлили. Потому что была сильная турбулентность после кризиса декабря 2014 года. Но уже тогда четко было сказано: ребята, мы больше продлять не будем", — напомнил Калинин.

По его словам, сейчас для малого бизнеса нет необходимости в ЕНВД: мелкие компании могут легко перейти с него на патентную систему налогообложения, где ставки могут оказаться даже ниже, а более крупные — на упрощенную или общую систему налогообложения. "Это просто запрет достаточно крупному бизнесу пользоваться "налоговой дыркой" – вот в чем дискуссия", — пояснил глава "Опоры России".

С ним не согласен председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр. Он опасается, что отмена ЕНВД поставит под удар выполнение нацпроекта по малому бизнесу.

"Мое мнение однозначно, что это очень большая ошибка со стороны правительства – не дать людям доработать до 2024 года на обещанном режиме упрощенного налогообложения, такого как ЕНВД", — заявил Скляр.

"Люди хотят хоть что-то рассчитывать до 2024 года, какие-то деньги заработать. Правительству надо понять, что вместе с грязной водой из тазика выплескивают и ребенка. Надо же думать о большинстве, о людях, которые зарабатывают тысячу – 3 тысячи рублей, для которых кроме как на ЕНВД, по-другому денег заработать ни на одном из режимов не получится. Поэтому, на мой взгляд, решение правительства ошибочно и приведет к тому, что многие из предпринимателей свернут свой бизнес", — предупреждает Скляр.

НУЖНЫЕ ШАГИ

В "Опоре России" уверены, что проблем удастся избежать, если власти выполнят все связанные с этим обещания. "Первое — давайте посмотрим на то, что видов деятельности, на которых возможен патент, меньше, чем по ЕНВД. Может быть, нужно расширить список работ, которым можно работать на патенте", — сказал Калинин.

Во-вторых, объединение предлагает поднять лимиты по выручке для работы на упрощенной системе налогообложения (УСН) с нынешних 150 миллионов до 200 миллионов рублей в год, чтобы больше предприятий, использующих ЕНВД, могли перейти на "упрощенку".

Также объединение просит упростить фискальную отчетность для компаний на "упрощенке" — обязательное использование онлайн-касс для таких компаний уже сейчас позволяет это сделать. "Если в "упрощенке" ФНС уже видит все кассы, зачем требовать такую отчетность в бумажном или электронном виде?" — недоумевает Калинин.

Он также напомнил, что в нацпроекте по малому бизнесу говорилось о введении специального периода, который бы стимулировал переход малого бизнеса к среднему и крупному бизнесу, но пока его нет. В качестве такого периода, по его словам, можно было бы предусмотреть снижение НДС для таких предприятий с 20% до 10%.

"Мы считаем, что продлять этот режим (ЕНВД – ред.) нет смысла, но нужно делать то, что было проговорено и обещано", — подчеркнул он.

ДЫРА В БЮДЖЕТЕ

В ТПП настаивают, что после отмены ЕНВД проблемы могут возникнуть не только у предпринимателей, но и у муниципальных бюджетов, которым полностью идут поступления от этого налогового режима.

"Отмена режима после 20201 года может привести к уменьшению количества налогоплательщиков, а самые нижестоящие бюджеты могут недосчитаться налоговых поступлений, ведь ЕНВД пополняет муниципальные бюджеты", — предупреждает зампред налогового совета палаты Дмитрий Фадеев.

Потери будут, и немаленькие, согласны в "Опоре России". "По нашим данным, в прошлом году было собрано более 100 миллиардов этого налога. С отменой налога муниципалитеты потеряют, по нашим данным, где-то 135 миллиардов рублей", — признал глава бизнес-объединения. Но деньги не исчезнут, считает он, а будут перенаправлены в бюджеты других уровней за счет переключения бизнеса на другие режимы.

"Мы считаем, что если на федеральном уровне этот налог отменен, то на федеральном уровне нужно принять и какие-то решения по изменению межбюджетных отношений между муниципалитетами и регионами", — подчеркнул Калинин.

"Наше предложение: половина "упрощенки" должна идти в муниципальный бюджет", – заявил он. Глава "Опоры" напомнил, что многие регионы уже сделали это добровольно. В любом случае, по его словам, время для дискуссии по этим вопросам у правительства еще есть.