ЛОНДОН, 3 авг — ПРАЙМ. Британская банковская группа Lloyds Banking Group приняла решение приобрести ипотечный портфель банка Tesco на 3,7 миллиарда фунтов стерлингов, следует из заявления группы.

В рамках сделки ипотечные кредиты более 23 тысяч клиентов Tesco перейдут в банк Halifax, водящий в группу Lloyds.

Группа рассчитывает, что приобретенный портфель будет приносить "хорошую прибыль, превышающую текущие органические рыночные возможности, обеспечивая при этом рост открытых закладных в рамках стратегии низкого риска, и предоставляя дополнительную гибкость в выборе участия на ипотечном рынке".

Ожидается, что портфель перейдет в собственность нового акционера в конце сентября 2019 года, а передача правового титула ожидается к концу марта 2020 года.

Банковская группа Lloyds Banking Group была образована в 2009 году в результате слияния Lloyds TSB и HBOS. Lloyds оказывает банковские услуги физическим и юридическим лицам, услуги страхования, а также управления пенсионными накоплениями. Штаб-квартира находится в Лондоне.