МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина. Широкое распространение технологий в мире приводит к тому, что люди перестают ходить в отделения банков. В прошлом году впервые почувствовал это и Сбербанк. Однако банк мириться с этим не собирается и планирует привлекать россиян в свои офисы с помощью телемедицины, посылок и кофе. О том, почему Сбербанк решил наращивать число своих офисов, зачем вернул образовательные кредиты, будет ли выдавать электронные паспорта и как научил искусственный интеллект кредитовать россиян и диагностировать инсульт рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью агентству "Прайм" в преддверии Восточного экономического форума.

- Александр Александрович, добрый день! Сбербанк недавно подвел итоги первого полугодия. Какие основные точки роста способствовали таким результатам? Где остается потенциал для роста?

— Мы закончили первое полугодие хорошо, чистая прибыль группы за шесть месяцев составила почти 480 миллиардов рублей, это на 11,6% выше прошлогоднего показателя. Совокупный кредитный портфель у нас немного снизился, но, тем не менее, остался на достаточно высоком уровне – 20,62 триллионов рублей во втором квартале. В первую очередь, это произошло за счет кредитования крупных и крупнейших клиентов, снижение корпоративного кредитного портфеля составило 3,6%. Тем не менее, мы рассчитываем, что во втором полугодии корпоративный портфель увеличится, а по итогам года рост корпоративного кредитования составит 4%. А вот розничный портфель у нас стабильно растет, за первую половину года он вырос примерно на 4,2% — почти до 7,3 триллиона рублей. Хорошо показывают себя потребительские кредиты, особенно в цифровых каналах. Собственно говоря, доля потребительских кредитов в цифровых каналах составила 50% – это для нас больший прорыв. В дальнейшем мы будем продолжать уделять максимальное внимание клиентскому опыту и развитию экосистемы. Полагаю, что финансовый результат будет радовать инвесторов.

- Большое внимание этим летом было привлечено к ситуации вокруг Антипинского НПЗ. Почти три месяца не работало предприятие. 19 июля завод был запущен заново. Как сейчас работает предприятие? Есть ли новости по НПЗ?

— Возобновивший переработку нефти Антипинский НПЗ работает по так называемой "давальческой схеме". Его загрузку обеспечивает компания "Сокар Энергоресурс". В ближайших планах завода – нарастить объем переработки сырья до 600 тысяч тонн нефти ежемесячно, тогда в год завод сможет перерабатывать более 7 миллионов тонн, соответственно. А это – хороший объем. Сейчас завод выведен на плановую мощность, отгрузка нефтепродуктов идёт в полном объеме. Несмотря на длительный простой, уникальный коллектив предприятия удалось сохранить.

- Сбербанк активно развивает искусственный интеллект. Где в настоящее время Сбербанк использует эту технологию с точки зрения работы с клиентом?

— Сегодня в банке не осталось ни одного подразделения, где бы не внедрялись технологии искусственного интеллекта. Мы внедряем эту технологию везде, начиная с фронт-офиса — яркий пример тому недавнее обновление нашего мобильного приложения и заканчивая бэк-офисом, где искусственный интеллект принимает решения по рутинным операциям.

- Какова роль искусственного интеллекта в кредитовании клиентов банка?

— Сейчас у нас уже выдается на основании решений, принимаемых искусственным интеллектом, 100% кредитных карт, более 90% потребкредитов и свыше 50% ипотечных кредитов, поскольку это более сложный продукт. Но заявленный тренд, что модели будут принимать около 100% кредитных решений, – верный.

- К какому году планируется этого достичь?

— Думаю, это произойдет к концу 2020 года.

- А у юрлиц как ситуация складывается?

— У нас есть кредитный продукт для крупных корпоративных клиентов "Семь минут" с применением технологий искусственного интеллекта, здесь существенно оптимизирована цепочка принятия решений по выдаче кредитов для юридических лиц. Модели, использующие большие данные, не только оценивают кредитный риск, но и формируют индивидуальные условия: сумму, ставку, срок. Процесс получения решения занимает семь минут от запроса клиента до выдачи денег, включая юридический анализ правильности принятия решений. Мы тиражировали этот продукт на все территориальные банки.

Но кроме кредитов для крупных юридических лиц, у нас уже порядка 25% кредитных решений для малого и среднего бизнеса принимается технологией смарт-кредитования, которые основаны также на технологии искусственного интеллекта. За первое полугодие было выдано свыше 18,4 тысяч смарт-кредитов на 23,7 миллиарда рублей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эта технология подразумевает предодобренное предложение, которое показывает клиенту, какой кредит он может взять в банке. Сейчас у нас около двух миллионов клиентов-юрлиц имеют "смарты", а сама выдача такого кредита занимает примерно 20 минут.

- Возвращаясь к физлицам, с 1 августа Сбербанк запустил образовательные кредиты. Почему банк принял решение возобновить их выдачу? Большой ли спрос на эти кредиты?

— Это наша совместная программа, реализуемая вместе с Министерством науки и высшего образования. Мы хотим помочь тем ребятам, которые хотят учиться, однако финансовые возможности этого не позволяют. Ставка еще, наверняка, будет меняться, но за счет субсидий государства ее удалось снизить до 8,86%. Здесь очень важно, что длительный срок погашения – 10 лет после обучения. Молодому специалисту, когда он только закончил учиться, очевидно, достаточно сложно, даже практически невозможно выплатить большой кредит. Мы думаем, что образовательные кредиты будут очень востребованными, и ожидаем, что в год будем выдавать около 7,5 тысяч таких кредитов. Несмотря на то что программа образовательных кредитов стартовала с 1 августа, первые заявки уже одобрены.

- В "Сбербанк Онлайн" данный кредит можно оформить?

— Пока нельзя, мы выводим в приложение только продукты, по которым мы детально проработали клиентский путь. У данного продукта срок жизни и, соответственно, сбора этого опыта еще слишком непродолжительный. Сейчас мы изучаем опыт и тестируем данное предложение, на текущее время подать заявку можно на нашем сайте.

- В 2018 году у Сбербанка снизилась доля клиентов, посещающих офисы, при общем росте клиентской базы. Что Сбербанк будет делать со своими офисами в данной ситуации? Будет ли банк их сокращать или найдет дополнительные возможности для заполнения офисов?

— Сейчас вся мировая банковская индустрия находится в одном тренде – количество клиентов, пользующихся онлайн или мобильным банком, растет, а количество посещающих отделения банков людей падает. Эта проблема стоит перед всем рынком. Недавно мы утвердили новую стратегию по развитию отделений банка, в ней мы говорим, что пойдем против тренда. Мы не будем сокращать отделения, более того, мы будем увеличивать в некоторых регионах количество отделений – и в городах, и в сельской местности. Мы рассчитываем, что клиентопоток будет постепенно увеличиваться.

— За счет чего?

— Уже сейчас банк пилотирует совместные проекты по развитию единой экосистемы. Например, сервис "Сбербанк-логистика" – в отделении Сбербанка можно получить и отправить посылку. Этим сервисом начинает пользоваться достаточно много клиентов, среди них много предпринимателей, которые ведут свой бизнес онлайн и осуществляют доставку товаров по всей России. Также через этот сервис люди могут получать посылки крупнейших интернет-магазинов. В большинстве случаев наши отделения расположены в местах с высокой проходимостью, поэтому мы считаем, что этот сервис будет востребован.

Кроме того, мы нашли хорошего партнера – сеть кофеен. Сперва кажется, что навряд ли кто-то захочет заходить в банк пить кофе. Попробовали, оказалось, что если хороший кофе и хороший партнер, то люди специально зайдут в банк выпить чашку кофе, проанализировали этот сервис, оказалось, что 80% заходивших за кофе не являлись клиентами нашего банка.

- Кто этот партнер?

— Сейчас будет не очень правильно называть его. Мы пока еще на стадии выбора кофе-партнера, экспериментируем с разными сетями – российскими и зарубежными сетями кофеен. Возможно, партнеров будет несколько, чтобы предоставить лучший выбор кофе нашим клиентам.

- А какие еще услуги небанковского характера Сбербанк предлагает в своих отделениях?

Также мы активно продвигаем в отделениях медицинские сервисы, услуги мобильного оператора "Сбермобайл". Схема подключения абонента после покупки сим-карты предполагает безбумажный процесс самостоятельной регистрации через приложение ID Abonent. Клиент может приобрести сим-карту, даже не имея при себе паспорта, а процесс регистрации по паспорту пройти самостоятельно в удобное время через мобильное приложение. База "Сбермобайл" на сегодняшний день превысила 400 тысяч человек.

- Как все эти сервисы будут распространяться по отделениям?

— Мы сейчас тестируем, где какие услуги лучше идут – в городе или в сельской местности. На самом деле, телемедицина идет лучше не в городских отделениях, потому что люди, которые живут в городах, имеют больше возможностей воспользоваться услугами профильных клиник, дойти до нужного им врача, а люди, которые живут в городах областного подчинения или в деревнях, – здесь это отдельная история. Ведь, чтобы поехать в город в больницу, нужно потратить как минимум полдня, а здесь можно получить качественную консультацию специалиста за полчаса, покрытие интернета в России достаточно хорошее.

- Недавно российские власти объявили о том, что в 2020 году начнется выдача электронных паспортов. Присоединится ли Сбербанк к проекту, например, как пункт выдачи таких паспортов?

— Мы активно взаимодействуем с различными государственными структурами, проводим обучение, делимся нашим опытом разработки и внедрения цифровых решений. Сейчас мы находимся на стадии обсуждения и прорабатываем возможность, что Сбербанк предоставит для государственных сервисов свою площадку. Мы сможем организовать выдачу электронных паспортов, если такая возможность нам будет предоставлена государством и законодательством РФ.

Мы уже сегодня находимся в тесном контакте с госорганами: через "Сбербанк Онлайн" можно получить возврат подоходного налога физическому лицу, раньше требовалось отдельное обращение в инспекцию Федеральной налоговой службы, теперь достаточно оформить заявку в вашем приложении. Возможно, следующим этапом будет выдача электронных паспортов.

- Сбербанк готовит какие-то специальные сервисы именно для жителей сельской местности?

— В первую очередь, это выдача наличных денег в магазинах. Услугой по снятию наличных на кассах сейчас можно воспользоваться больше чем в 600 магазинах, сервис молодой – он запущен в июле этого года. Мы ожидаем, что около 3 тысяч точек появится у нас до конца этого года. И мы видим, что выдача наличных на кассах происходит, конечно, в первую очередь, в регионах с низкой доступностью обычных банковских сервисов – это Забайкалье, Амурская область и Хабаровский край. Средняя сумма транзакции для клиента 1,4 тысячи рублей.

Вместе с Банком России в рамках работы по увеличению доступности финансовых услуг по всей России, в первую очередь, на селе со второго квартала стартовал новый формат работы – банковский агент, уже сегодня в агентских точках можно снять наличные со своей карты, начиная с четвертого квартала добавятся платежи за коммунальные услуги, а в будущем году планируем расширить перечень услуг за счет пополнения наличными банковских карт и ряда других операций. Уже к концу года в России банковские агенты появятся в 3 тысячах населенных пунктов.

- Как в целом банк планирует развиваться в сельской местности?

— Мы делаем переформатирование сети, то есть улучшаем наши отделения, где-то переносим их в точки, где они больше требуются, на этот год запланировано таких улучшений более чем в 900 сельских объектах.

- Сбербанк также использует офисы и для социальных проектов – чуть больше года назад был запущен проект "Островок безопасности". Расскажите, пожалуйста, как продвигается работа в этом направлении.

— В России каждый год теряется очень много людей, и мы подумали, что Сбербанк мог бы стать местом, куда потерявшийся на улице ребенок или пожилой человек, который в силу возраста мог забыть свой адрес, сможет прийти в отделение и попросить о помощи. Таким образом, мы вернули в семьи по всей России уже более 50 человек. У нас был случай в Ханты-Мансийском округе, зимой потерялся мальчик 6 лет. На его поиски было потрачено около 3 часов – от момента обращения родителей до самого факта нахождения. При тех погодных условиях, свыше минус 30 градусов зимой, это критичное время. Ребенок пришел в отделение банка и все закончилось хорошо.

- Как найти ребенка, ведь многие маленькие дети могут не знать своей фамилии или адреса?

— Мы не создаем свою службу поиска. Когда к нам приходят, мы сразу же связываемся с полицией и специальными службами. "Островок безопасности" здесь выступает как раз пунктом, где потерявшийся человек сможет чувствовать себя в безопасности и ожидать оказания помощи.

- Расскажите, пожалуйста, о проекте "Умный город" и как Сбербанк собирается в нем участвовать.

— Мы сейчас активно прорабатываем эту тему, но пока не можем дать каких-то деталей. В целом, суть проекта состоит в том, что город должен быть максимально комфортный и экологичный, с удобной для жизни средой. Это непросто, потому что город всегда воспринимается как агрессивная, иногда даже чуждая человеку среда, но задача проекта как раз сделать так, чтобы было комфортно жить в городе. Основными приоритетами в рамках проекта для нас являются, в том числе, комфортная среда для граждан. Здесь мы предлагаем сервис "Активный горожанин" и интеллектуальный центр городского управления.

Важным является и безопасность среды — это внедрение автоматических систем мониторинга состояния зданий, обнаружение объектов, представляющих потенциальную опасность для инфраструктуры и жизнедеятельности людей, создание безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта, создание системы интеллектуального видеонаблюдения. Например, с помощью такой системы в московском метрополитене было задержано 42 преступника, которые находились в розыске. Также в фокусе внимания находится эффективное использование ресурсов – здесь мы реализуем проекты по автоматизированному контролю за работой дорожной и коммунальной техники, системе мониторинга состояния дорожного полотна, контроль за передвижением и работой спецтехники, сокращение потребления энергоресурсов.

- Сбербанк в последнее время активно создает собственную экосистему, развивает искусственный интеллект и стремится закрепить свои позиции в клубе технологических лидеров. Можете перечислить технологии, которые банк причисляет к прорывным? И на что делаете ставку в будущем?

— В принципе все технологии, которые разрабатываются в наших лабораториях являются прорывными. На сегодняшний день у нас в банке работает 12 инновационных лабораторий, в их числе лаборатория искусственного интеллекта, которая ведет интересные исследования, как научного, так и прикладного характера. Решения, разработанные здесь, уже широко применяются в банке. Сейчас в банке работает более двух тысяч моделей, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, и их число постоянно растет.

Среди них метод применения глубинного обучения в рамках задачи кредитного скоринга розничных клиентов, разработанный лабораторией по искусственному интеллекту. Данный подход существенно улучшает качество оценки риска, что было подтверждено в рамках проведенного пилота на реальных клиентах банка. В настоящее время внедрение модели в промышленную эксплуатацию находится на завершающей стадии. В розничном кредитовании мы разработали линейку моделей для проекта "0 полей", которая позволяет одобрять кредиты без получения анкеты клиента на основании анализа больших данных. В частности, разработана самообучающаяся нейронная сеть, анализирующая платежные транзакции клиентов.

Лаборатория по искусственному интеллекту Сбербанка ведёт научные исследования в области медицины, обучая нейронную сеть диагностике инсультов. Проводя подобные исследования, мы не стремимся заменить врачей, мы хотим улучшить их работу, создав для них удобных помощников, а также сделать доступными услуги высокотехнологичной медицинской помощи населению нашей страны. В октябре этого года в Шэньчжэне (КНР) наша лаборатория планирует представить результаты наших исследований – нейросеть, способную за две минуты диагностировать наличие инсульта с точностью 97%, определить его вид и локализацию. В наших планах проведение полномасштабного эксперимента по оценке качества работы данной системы в одном из субъектов РФ.

Центр робототехники показывает очень хорошие результаты. Но надо говорить, что прорывные технологии – это не только софт и железо, которые улучшаю технические характеристики сервисов для клиентов. Они еще связаны и с более глубоким пониманием потребностей клиента и его психологии, мы должны сделать нахождение в наших офисах клиента более комфортным. Для реализации этих задач у нас есть специальная лаборатория, которая как раз занимается нейронауками и потребительским поведением, руководит ей Андрей Курпатов. Также у нас есть лаборатория клиентского опыта, где мы тестируем самые продвинутые возможности и технологии продаж наших продуктов.

В дальнейшем мы будем не только удерживать этот вектор развития, но и наращивать наши усилия в направлении самых прорывных технологий, уделяя особенное внимание технологиям с применением искусственного интеллекта.