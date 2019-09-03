МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Чаще всего россияне покупают накопительное страхование жизни (НСЖ) в возрасте от 35 лет и старше, причем делать накопления таким способом больше предпочитают женщины, чем мужчины, рассказали опрошенные РИА Новости страховщики жизни.

По статистике за первое полугодие 2019 года, "Сбербанк страхование жизни" заключила 72 тысячи новых договоров НСЖ. Наибольшую часть (около 30%) приобрели клиенты в возрасте 36-45 лет, причем по итогам полугодия их доля выросла с прежних 27%. Примерно такая же доля этой возрастной категории (32,5%) и у покупателей в "Альянс Жизнь". Основная доля клиентов "Капитал Лайф Страхование Жизни" приходится на возрастную категорию 35-55 лет, средний возраст покупателей НСЖ составил 43 года.

На втором месте по активности оказались более молодые покупатели в возрасте 26-35 лет. В "Альянс Жизнь" их доля в портфеле новых договоров НСЖ составила 26,6%. На третьем месте клиенты в возрасте 46-55 лет (их доля — 23,9%). В "Сбербанк страхование жизни" отметили возрастающий интерес молодежи к НСЖ. Действительно, доля клиентов 26-35 лет в компании в первом полугодии выросла с 16% до 23%. Рост показали и совсем молодые покупатели 18-25 лет — с 3% до 5%.

Компания также проанализировала, где в стране НСЖ пользуется наибольшим спросом. В этом полугодии наибольшее количество ее договоров было заключено в Москве и области, далее следуют Краснодарский край и Санкт-Петербург, замыкает первую пятерку Ростовская область. "Капитал Лайф Страхование Жизни" фиксирует равномерный высокий спрос на программы НСЖ по стране.

МАМЫ И ПАПЫ

Большей популярностью НСЖ пользуется среди женщин — в первом полугодии именно они оформили 62% новых договоров, подсчитали в "Сбербанк страхование жизни", назвав этот вектор традиционным. Та же тенденция и у "Капитал Лайф Страхование Жизни" — доля женщин составила 73%. А вот в "Альянс Жизнь" покупателей-мужчин оказалось больше, но не намного — 52% против 48% новых полисов.

Как рассказал РИА Новости генеральный директор "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич, около трети клиентов компании по накопительным программам обладают высшим образованием, более четверти занимают руководящие позиции. Такие покупатели заинтересованы в том, чтобы сохранить свои доходы. Однако велика доля и рядовых специалистов, которые хотят сформировать накопления — прежде всего, на крупные покупки и образование детей.

"Это средства для погашения потребительских кредитов, ипотеки и других финансовых обязательств при наступлении несчастного случая, болезни или инвалидности, а также потери кормильца и других тяжелых жизненных ситуаций", — пояснил он.

К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

Как отметили в "Сбербанк страхование жизни", цели клиентов по накоплениям растут вместе с возрастом. "Если молодежь до 25 лет намерена накопить в среднем 550 тысяч рублей, то 26-35-летние — уже 760 тысяч рублей, а 36-55-летние — порядка 1 миллиона рублей", — пояснили в компании.

Большинство клиентов компании с договорами, заключенными в первое полугодие, готовы копить 6-10 лет (42%), еще 22% потребителей хотят делать накопления в течение 11-15 лет. Более краткосрочные или долгосрочные договоры оформляет меньшинство: пятилетние программы интересуют пятую часть клиентов страховщика жизни Сбербанка, и всего десятая часть клиентов готова копить 16-20 лет.

Глава "Капитал Лайф Страхование Жизни" отмечает, что с ростом доходов клиентов растет и доля мужчин в программах НСЖ — при том, что в целом среди покупателей накопительного страхования, как уже говорилось выше, преобладают женщины. При средней сумме договора в 850 тысяч рублей доля мужчин составляет уже 54%. Большинство договоров НСЖ в компании заключается на срок 5 лет и более.

А в "Альянс Жизнь" наблюдается обратная тенденция: наибольшая доля клиентов в портфеле компании предпочитает покупать договора на срок от 15 до 20 лет (это 33,6%). На втором месте договора на 10-14 лет (28,5% клиентов), а на третьем — договора на срок свыше 21 года (еще 23,4% покупателей). Накопительное страхование сроком на 5-9 лет пользуется среди клиентов компании наименьшей популярностью.