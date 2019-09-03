МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Размер задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по банковским кредитам в 2018 году впервые с 2014 года показал рост по итогам года, а объем выданных кредитов стал максимальным с 2015 года, показал замер индикаторов финансовой доступности, проводимый ЦБ РФ.

"Размер задолженности МСП по банковским кредитам впервые с 2014 года показал рост по итогам года, а объем выданных в 2018 году кредитов стал максимальным с 2015 года. Поддержку рынку оказало существенное снижение процентных ставок по кредитам МСП в 2018 году", — привел данные регулятор.

По данным ЦБ, в 2018 году доля субъектов МСП, имеющих активные кредиты и займы в кредитных или некредитных финансовых организациях, по сравнению с 2017 годом выросла на 7 процентных пунктов (с 18,4 до 25,4%) при темпе прироста объема кредитов и займов, равном 11,4% (с 6151 миллиарда до 6855 миллиардов рублей), и задолженности по основному долгу — 1,1% (с 4209 миллиардов до 4257 миллиардов рублей).

При этом просроченная задолженность субъектов МСП перед банками снизилась на 16,2% (с 622,7 миллиарда до 521,8 миллиарда рублей).