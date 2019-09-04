ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов (создан на базе банка "Траст") вернет ЦБ от продажи активов 50-60 миллиардов рублей по итогам 2019 года, сообщил в интервью агентству "Прайм" глава банка Михаил Задорнов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Цель текущего года – 50-60 миллиардов рублей, и я думаю, она будет выполнена", — сказал Задорнов, отвечая на вопрос об объеме возврата активов.

На базе банка "Траст" после присоединения к нему летом прошлого года "Рост банка" был создан Банк непрофильных активов, который консолидировал "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. Зампред ЦБ Василий Поздышев сообщал в мае, что ЦБ стремится реализовать около 1 триллиона рублей непрофильных активов, что составляет примерно 40% от их общего объема.