ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Группа "Открытие" при заинтересованности инвесторов готова приватизировать "Росгосстрах", но не видит большого смысла в приватизации НПФ, заявил в интервью агентству "Прайм" глава группы Михаил Задорнов.

"НПФ вряд ли имеет смысл приватизировать, а по "Росгосстраху", если у кого-то из инвесторов будет интерес, мы с удовольствием рассмотрим предложение по приватизации пакета", — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

Задорнов в июне сообщил, что пакет в 15-20% акций банка "ФК Открытие" готовится к продаже в 2021 году, идет работа с инвестбанками и потенциальными инвесторами, при этом в перспективе возможна и полная приватизация кредитной организации.