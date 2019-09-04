ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. ВТБ допускает сокращение своей доли в ангольской "дочке" для ее вывода из-под санкций США, но хочет сохранить присутствие, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ.

"Банк попал под санкции ввиду контрольной доли. Поэтому мы сейчас рассматриваем возможное изменение структуры собственников. Может быть, все-таки доля главных акционеров будет снижена и войдут новые акционеры. Но в целом я бы хотел там остаться на какую-то существенную долю, для того, чтобы сохранить свое присутствие", — сказал Костин.

"В данном случае у нас есть желание остаться, поэтому я думаю, что, возможно, мы сократим долю с контрольного на меньший, что, в частности, должно позволить нам выйти из-под санкционного списка США", — добавил он.