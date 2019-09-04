МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. ВТБ и re:Store (входит в группу компаний Inventive Retail Group) запускают тестирование оплаты по QR-коду в рамках системы быстрых платежей, сообщила кредитная организация в среду.

Клиенты банков, подключённых к сервису, уже осенью смогут совершить покупку по QR-коду в магазинах ритейловой сети, участвующих в этом пилотном проекте, говорится в сообщении банка.

При оформлении покупки сумма к оплате вводится на кассовом аппарате, банк передает эти данные в Национальную систему платежных карт (НСПК), которая, в свою очередь, генерирует уникальный QR-код. Клиент через мобильное приложение своего банка, подключенного к системе быстрых платежей, сканирует этот код c экрана на кассе и подтверждает оплату, после чего деньги моментально поступают на счет ритейлера.

"Сеть re:Store станет первой стартовой площадкой для тестирования сервиса в группе компаний Inventive Retail Group, а в дальнейшем успешный опыт будет масштабирован в торговой сети группы компаний на всей территории России", — отмечается в релизе.

Оплата товаров с помощью QR-кода станет возможной благодаря запуску расширенной версии системы быстрых платежей. Сама система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале. На сегодняшний день в ней участвуют ВТБ, "Юникредит банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая корона".