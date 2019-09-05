МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Компания "Ростелеком" в октябре представит технологию, при помощи которой у россиян появится возможность оплачивать товары и услуги по изображению лица, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

"Ростелеком" является единственным оператором Единой биометрической системы (ЕБС), она заработала в июле прошлого 2018 года.

Планируется, что демонстрация покупки кофе при помощи прототипа новой технологии пройдет на сочинском форуме Finopolis. После этого можно ожидать выхода нового решения на рынок.

Партнером прототипа стал банк "Русский стандарт".

Как поясняется, для использования способа оплаты покупки без пин-кода на сумму до 1000 рублей клиент банка будет должен привязать к своей карте биометрические данные. Это можно будет сделать через приложение "Ростелекома" либо через банк, оказывающий услугу.