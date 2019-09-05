ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Сбербанк и McDonald's рассматривают возможность объединения своих точек обслуживания общей зоной ожидания, для реализации проекта рассматривается несколько площадок в регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, говорится в совместном сообщении сторон.

"Соглашение… предусматривает возможность разработки инновационных концепций обслуживания, когда предприятия "Макдоналдс" будут объединены с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания, а также другие варианты сотрудничества, которые обсуждаются в настоящее время…. Для реализации проекта рассматривается несколько площадок в регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге", — сказано в сообщении.

Кроме того, в рамках сотрудничества стороны намерены развивать сотрудничество в сферах проектного финансирования и развития цифровой экосистемы. Отмечается, что создание цифровой экосистемы открывает возможности для онлайн-заказов, а также позволяет определить оптимальные места для открытия новых торговых точек.

Также стороны планируют совместно изучать потребительский рынок и программы лояльности. Сотрудничество в исследованиях потребительского рынка будет направлено на оценку потребительского спроса на питание вне дома и возможность пересмотра сегментации предприятий быстрого обслуживания, указано в сообщении.

Соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума.