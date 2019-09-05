МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 57 /2109/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5221-У от 1.08.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У "О требованиях к инвестиционным советникам" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55751 от 27.08.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1971 от 29.08.2019 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 29 июля 2019 года № ОД-1759";

— приказ № ОД-1976 от 29.08.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью "Страховой Брокер МСМ Рус";

— приказ № ОД-1994 от 2.09.2019 "О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Трудовое страхование";

— приказ № ОД-2028 от 3.09.2019 "О прекращении деятельности временной администрации Акционерного общества "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН";

— приказ № ОД-2029 от 3.09.2019 "О прекращении деятельности временной администрации акционерного общества страховой компании "Сибирский Спас";

— приказ № ОД-2043 от 3.09.2019 "О внесении изменений в приказ Банка России от 08.08.2019 № ОД-1839".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1.08.2019 требованиям постановлений Правительства Российской Федерации; сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.08.2019; объявления Банка России.