МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Одни из богатейших бизнесменов РФ Алексей и Дмитрий Ананьевы, которых Следственный комитет РФ заочно обвинил в растрате, скрылись за границей. Такой вывод можно сделать из ходатайства СКР в Басманный суд города Москвы.

Ранее следствие попросило суд заочно выдать санкцию на заключение бывших владельцев Промсвязьбанка под стражу, как только их экстрадируют либо задержат на территории России.

Эта мера, по Уголовно-процессуальному кодексу, принимается только после объявления человека сначала в федеральный, а затем в международный розыск.

По статье "Присвоение или растрата организованной группой либо в особо крупном размере" братьям грозит до десяти лет колонии. Где именно они сейчас находятся, не уточнялось, в СМИ упоминался Лондон.

В ходе арбитражных разбирательств оппоненты Ананьевых также неоднократно ссылались на то, что бизнесмены давно уехали из России.

Журнал Forbes в 2017 году отводил братьям Ананьевым третье место в списке богатейших семейных кланов России с общим состоянием в 2,7 миллиарда долларов.

В рейтинге издания в 2018 году у братьев было по 700 миллионов долларов, в топ-200 богатейших бизнесменов в 2019 году вошел только Дмитрий с 600 миллионами.

Долгое время ключевым активом братьев был Промсвязьбанк, который в 2017 году на фоне серьезных финансовых проблем попал под санацию государства. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу, а единственным акционером является Росимущество.

Новые владельцы Промсвязьбанка через суд потребовали от братьев Ананьевых вернуть 282 миллиарда рублей, которые, по мнению истцов, структура потеряла по вине банкиров. На счета, земли, дома, автомобили и самолеты Ананьевых наложен арест.