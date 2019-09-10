МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным подтвердил планы крупнейшего российского банка выплатить дивиденды в 50% чистой прибыли в 2020 году.

"Сейчас прирастает капитал, кризисный период заканчивается. Мы всегда пополняли капитал за счет собственной прибыли, платим дивиденды, а всю оставшуюся часть прибыли мы отправляем на пополнение капитала. В следующем году, по нашим оценкам, сможем 50% уже оплачивать", — сказал Греф.

Сбербанк в 2019 направит в федеральный бюджет 502 миллиарда рублей в виде налогов и дивидендов.

"Если мы в 2009 году заплатили в бюджет 59 миллиардов рублей совокупно, то в 2019 году мы в федеральный бюджет заплатим 502 миллиарда: совокупно налоги и дивиденды, которые мы оплачиваем, в федеральный бюджет", — сказал Греф.

По его словам, Сбербанк стал первым после крупнейших сырьевых компаний плательщиком налогов в бюджеты всех уровней, в первую очередь, в региональные.

"Мы в подавляющее большинство регионов платим больше всех налогов, являемся первым налогоплательщиком, наверное, процентов 60 регионов", — сказал глава крупнейшего российского банка.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2018 году выросла на 11% — до 831,7 миллиарда рублей. На дивиденды по итогам 2018 года было направлено 361,4 миллиарда рублей (43,5% чистой прибыли по МСФО), что составляет 16 рублей на акцию.

Контрольный пакет акций Сбербанка находится у ЦБ РФ, ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций. Доля ЦБ в уставном капитале банка — 50% плюс одна акция, юрлиц-нерезидентов — 45,04%, юрлиц-резидентов — 1,81%, частных инвесторов — 3,15%.