МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Бизнесмен Александр Лебедев и его партнер Юрий Кудимов собираются продать свои почти 97% в моноофисном Национальном резервном банке (НРБ), покупателями выступят Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Евразийский банк развития (ЕАБР), пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным источников издания, долю Лебедева приобретет ГТЛК, а долю Кудимова — ЕАБР. Один из собеседников газеты отметил, что Лебедев пытается продать банк уже около четырех лет. Другой источник подчеркнул, что у НРБ "достаточно тяжелая структура баланса". В частности, на нем значительный объем недвижимости, которую собственник оценивает выше, чем покупатели, пишет газета.

Лебедев, по словам источника издания, оценивает банк в 0,8-0,9 капитала (на середину года составлял 8,9 миллиарда рублей), но покупатели не согласны с этим. Росимущество пытается продать свою долю с ноября 2018 года. Согласно приказу о приватизации, начальная цена составляла 55,9 миллиона рублей, минимальная — 27,95 миллиона рублей. Как пишет газета, торги несколько раз переносились и сейчас намечены на октябрь. Так, по минимальной планке, ведомство оценило банк в 0,2 капитала.

ЕАБР может быть заинтересован в использовании НРБ для обслуживания малого и среднего бизнеса, утверждает собеседник издания, знакомый с условиями сделки. Также банк может быть использован для привлечения дешевого фондирования в лизинговую компанию, пишет газета.

Лебедев не ответил на звонки и сообщения издания, связаться с Кудимовым не удалось. В ГТЛК и ЕАБР отказались от комментариев.

НРБ основан в апреле 1994 года. По состоянию на 1 августа 2019 года НРБ занимал, согласно данным рейтинга РИА Новости, 163-е место в российской банковской системе с активами в размере 16,1 миллиарда рублей. Основными акционерами банка являются Александр Лебедев (78,2%) и Юрий Кудимов (18,7%), еще 2,74% банка владеет Росимущество.