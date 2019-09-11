МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Гонконгская фондовая биржа Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) предложила оператору Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG) объединить активы, говорится в сообщении британской торговой площадки.

"Совет директоров HKEX считает, что предложенное слияние с LSEG представляет собой весьма важную стратегическую возможность для создания лидера в сфере инфраструктуры мирового рынка", — говорится в сообщении.