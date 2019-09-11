КИЕВ, 11 сен — ПРАЙМ. Полиция проводит обыски в центральном офисе Приватбанка в Днепре, сообщает в среду украинское издание "Новое время".

"Соборное отделение полиции города Днепра проводит обыски в центральном офисе Приватбанка. Эту информацию подтвердили в пресс-службе банка", — пишет издание.

Информацию об обысках также подтвердил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"Только вчера (во вторник — ред.) президент встретился с (олигархом Игорем — ред.) Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный Приватбанк. Могут работать, когда хотят. Защита бизнеса по-украински", — написал Фурса в Facebook.

Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам.

Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года.