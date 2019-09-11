МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Единственный банк выбрал весь лимит в 50 миллиардов рублей на депозитном аукционе Казначейства РФ в среду, следует из материалов Казначейства.

Средства предоставлены на 182 дня, дата внесения средств — 12 сентября, возврата — 12 марта 2020 года.

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.