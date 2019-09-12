СОЧИ, 12 сен — ПРАЙМ. Ассоциация банков России подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишает анонимности владельцев виртуальных цифровых активов, сообщил вице-президент ассоциации Анатолий Козлачков в ходе Международного банковского форума.

Предполагается, что специальные агенты на рынке будут предоставлять услуги по установлению владельцев цифровых активов. "Это даст возможность кредиторам в рамках судебной процедуры установить факт принадлежности цифрового имущества конкретному лицу", — поясняет вице-президент ассоциации.

В результате на эти активы может быть обращено взыскание в рамках исполнительного производства, банкротства или налогообложения. После вынесения судебного решения владелец активов будет обязан передать пароли от электронных кошельков. За отказ авторы концепции предлагают ввести уголовную ответственность.

"Мы попытались системно описать правовую модель, которая позволяет вписать обращение новых технологий в существующую модель хозяйственного оборота традиционного имущества. С одной стороны, мы озабочены отнять инструмент у мошенников, с другой — дать возможность легально пользоваться инструментом и платить налоги", — прокомментировал Козлачков.