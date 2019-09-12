РИГА, 12 сен — ПРАЙМ. Суд Видземского предместья Риги объявил PNB bankа (прежнее название – Norvik Banka) неплатежеспособным, говорится в сообщении Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии.

КРФК, регламентирующая работу кредитных организаций, в августе подала в суд заявление о неплатежеспособности PNB Banka, деятельность которого ранее была приостановлена.

Работа одного из крупнейших банков Латвии PNB Banka остановлена >>>

"Суд Видземского предместья Риги объявил PNB bankа неплатежеспособным. КРФК будет тщательно следить за процессом неплатежеспособности, а Гарантийный фонд вкладов, который из своих средств обеспечил выплату гарантированных возмещений, в процессе неплатежеспособности будет кредитором, претендуя на возврат всех выплаченных средств", — сказано в сообщении комиссии для СМИ.

Работа PNB Banka была прекращена 15 августа во избежание оттока финансовых средств. Как поясняли в КРФК, такое решение было принято в связи с тем, что Европейский центробанк (ЕЦБ) признал банк организацией, которая может столкнуться с финансовыми трудностями. По данным комиссии, обязательства банка превысили его активы и в такой ситуации в соответствии с законом о кредитных учреждениях КРФК получила основание обратиться в суд с заявлением о неплатежеспособности банка.