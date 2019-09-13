МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Нехватка денег и их избыток — две ключевые проблемы в жизни, и вопрос, что создает большую головную боль, — риторический, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума.

"В жизни есть две ключевые проблемы — нехватка денег и их избыток, и вопрос, что создает большую головную боль — он является риторическим", — сказал глава крупнейшего российского банка.

В свою очередь, модератор сессии пошутил, что когда об этом говорил руководитель Сбербанка, "люди вздрогнули".

"В банкинге у нас есть две проблемы — нехватки ликвидности и избыток ликвидности, и что из этого хуже, тоже большой вопрос", — попытался его успокоить Греф.