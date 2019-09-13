МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Банк ВТБ с 13 сентября снижает ставки по ипотеке до 8,9%, сообщила в пятницу пресс-служба кредитной организации.

"С 13 сентября ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки на 0,3 процентного пункта. Максимально выгодные ценовые параметры доступны клиентам в рамках программы "Больше метров — ниже ставка": кредит можно оформить под 8,9% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,4%. Предложение действительно до 31 октября 2019 года", — указывается в сообщении банка.

Руководитель департамента розничных продуктов — старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов отметил, что в рамках клиентоориентированного подхода банк стремится постоянно улучшать жилищные условия россиян и снижать ипотечные ставки до наиболее выгодных значений.

Кроме того, в сообщении банка отмечается, что за первые восемь месяцев 2019 года ВТБ заключил более 165 тысяч ипотечных сделок на общую сумму 405 миллиардов рублей. Отмечается, что объем продаж увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10% и на 1 сентября превысил 1,5 триллиона рублей.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале сделал ряд заявлений, связанных с ипотекой. В частности, он поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже, установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, ввести ипотечные каникулы, а также компенсировать из бюджета семьям, где родился третий и последующий ребенок, 450 тысяч рублей по ипотечному кредиту.