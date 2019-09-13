МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Лондонская фондовая биржа (LSE) отвергла предложение Гонконгской фондовой биржи (HKEX) о слиянии за 36,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении LSE.

"Совет директоров испытывает обеспокоенность по поводу ключевых аспектов поступившего предложения: стратегии, результатов, формы оплаты сделки и стоимости. Соответственно, совет единогласно отвергает предложение и, учитывая его фундаментальные недостатки, не видит смысла в дальнейших контактах по этому вопросу", — отмечается в релизе.