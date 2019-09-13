МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Минфин России теоретически может до конца года вернуться к проведению безлимитных аукционов ОФЗ, но такой необходимости нет, сообщил журналистам глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина России Константин Вышковский.

"Теоретически это возможно", — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Минфин до конца года вернуться к проведению безлимитных аукционов ОФЗ.

"Два типа аукционов — лимитный и безлимитный — теперь в нашем арсенале, и мы можем это делать в зависимости от конкретной ситуации", — отметил он.

"Особенность ситуации этого периода и до конца года, наверное, она уже не изменится, в том, что у нас очень скромные объемы еженедельного привлечения. Поэтому просто необходимости сейчас устанавливать безлимитные аукционы — скорее ее нет, чем она есть", — добавил он.

Последний аукцион Минфина России по размещению ОФЗ без предварительного объявления объема предложения прошел в начале июня, после чего министерство вернулось к практике проведения лимитных аукционов.

Доля иностранных инвесторов в облигациях федерального займа (ОФЗ) стабилизировалась, и предпосылок к ее росту не просматривается, заявил Вышковский.

"Она большая и так. Я не думаю, что сейчас можно говорить о том, что просматриваются предпосылки какого-то значительного роста. Треть рынка — это уже много. Отрадно то, что мы не видим каких-то оттоков массовых. Поэтому я думаю, что сохранение этой доли, это уже очень позитивное обстоятельство", — сказал он в кулуарах Московского финансового форума.

"Я думаю, что можно говорить о некой стабилизации этой доли", — добавил Вышковский.