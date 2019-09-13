МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ не будет менять бюджетное правило, удивлён предложениями ЦБ по этому вопросу, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее в пятницу предложила обсудить повышение планки отсечения по цене нефти в "бюджетном правиле" в связи с планирующимся началом инвестирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Странно такие предложения слышать от Центрального банка. Это как если бы Минфин вдруг начал предлагать снизить ключевую ставку из-за проблем в банковском надзоре и регулировании. Конечно, подрывать доверие к экономической политике мы не будем — изменение правила не планируется. Также как и давать советы, как проводить денежно-кредитную политику", — сказал Колычев.

"Не стоит забывать, чем отличаются долговые инвестиции от расходов. Инвестиции — возвратны и возвращаются с определенной доходностью, а от расходов возвратности не может быть, и в случае с длящимися обязательствами их необходимо поддерживать ежегодно", — добавил он.

По словам замминистра, инвестиции из ФНБ ни в коем случае не должны носить квазибюджетный характер. "Чтобы такого не допустить, их доля в структуре долгового финансирования проектов должна быть не высокой, чтобы участвовали другие кредиторы, а ценовые условия должны быть коммерческие — такие же как у других кредиторов", — пояснил он.

"Ну и доля внутренних инвестиций из ФНБ не должна приводить к опасениям в действенности механизма бюджетных правил в части обеспечения снижения зависимости экономических условий от динамики цен на нефть. Кажется, куда конструктивнее обсуждать вот эти принципы, а не обсуждать в публичном пространстве неординарные предложения по проведению экономической политики", — заявил Колычев.