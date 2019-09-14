МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российские банки на фоне решения ЦБ по денежно-кредитной политике начали постепенно снижать ставки по ипотеке. Пока они подходят к ценообразованию довольно осторожно, снижая ставки временно и не по всем программам. Вместе с тем эксперты ожидают, что ипотека продолжит дешеветь, и уже до конца года ставки на постоянной основе закрепятся ниже психологически важной отметки в 10% годовых.

Банк России на заседании совета директоров 6 сентября в очередной раз снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, теперь до 7% годовых. До этого ЦБ снижал ставку в июне и июле, каждый раз с аналогичным шагом. Более доступной ипотеку на фоне данного решения уже сделали крупнейшие игроки рынка Сбербанк и ВТБ, последовать за ними готовы и другие банки.

Сбербанк снизил ставки по основной линейке ипотечных продуктов еще в начале августа: теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а на вторичном рынке — от 9,1%. Глава кредитной организации Герман Греф не исключил, что до конца года банк еще раз незначительно снизит ставки.

ВТБ в пятницу объявил, что с 13 сентября снижает ставки до 8,9% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,4%, предложение действительно до 31 октября 2019 года.

Снижению ипотечных ставок способствуют действия регулятора, компания видит возможность для еще одного снижения ключевой ставки до конца года, в беседе с РИА Новости отметил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его словам, ипотечные ставки на уровне 8% годовых мы можем увидеть в 2021-2022 году.

"Мы ожидаем, что до конца 2019 года ставки по ипотеке могут опуститься до минимума прошлого года, то есть оказаться в диапазоне 9-9,5% годовых, тогда как по итогам июля текущего года ипотечные ставки превышали 10,2%", — заявил эксперт.

ГОТОВНОСТЬ БАНКОВ

Альфа-банк с 13 сентября улучшил условия по ипотечным кредитам на строящееся жильё, теперь клиенты могут оформить ипотеку по ставке от 8,89%. Предложение действует до 30 сентября 2019 года включительно. Россельхозбанк снизил ставки еще в начале этой недели, заемщики теперь могут оформить кредит на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости по ставке от 8,9% годовых c первоначальным взносом 20% и более. Акция действует включительно до 1 октября 2019 года.

Банк "Зенит" вслед за решением ЦБ планирует снизить ставки по ипотеке в четвертом квартале на 0,3-0,7 процентного пункта. Директор по развитию ипотечного бизнеса банка Антон Красильников при этом отметил, что спрос на ипотечные продукты сохранится на текущем уровне и может возрасти, в случае если цены на недвижимость станут снижаться.

В крупнейшем банке северной столицы "Санкт-Петербург" РИА Новости сообщили, что в настоящее время рассматривают возможное изменение ставок, однако конкретные параметры могут быть озвучены позднее. "Ак Барс Банк" будет пересматривать ставки по вкладам и кредитам, в том числе ипотечным, но точного решения о снижении у кредитной организации пока нет.

В банке "Открытие" отметили, что снижение ключевой ставки повлияет на ценообразование, но размер изменения ставок и сроки его проведения будут определены на основании складывающейся рыночной конъюнктуры.

Росбанк оказался одним из тех, кто пока не планирует в ближайшей перспективе реагировать на решение ЦБ. В ходе последнего снижения ставок, которое состоялось 5 сентября и было уже третьим с июня, кредитная организация учла возможность предстоящего уменьшения ключевой ставки, пояснил руководитель "Росбанк Дом" Денис Ковалев.

ОЖИДАНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Одним из драйвером для дешевой ипотеки является продолжение снижения ключевой ставки ЦБ, считает управляющий директор — руководитель группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства АКРА Армен Даллакян.

"В отсутствии внешних макроэкономических шоков мы ожидаем дальнейшее снижение процентных ставок по банковским кредитам, в том числе и по ипотечным кредитам в течение ближайших нескольких кварталов", — отметил эксперт.

На последнем заседании ЦБ вновь подчеркнул, что в планах мегарегулятора — постепенная нормализация процентных ставок и переход к их нейтральным значениям, напомнил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

Ипотечные ставки являются производной от базовых ставок российского денежного рынка, так что нетрудно предположить, что при дальнейшем снижении ключевой процентной ставки ЦБ РФ, базовые ставки по ипотеке будут снижаться приблизительно в той же пропорции, полагает аналитик.

"В среднем для хороших кредитных историй рефинансироваться под ипотечные ставки ниже 10%, как мне кажется, можно будет уже до конца года при сохранении нынешнего монетарного курса ЦБ РФ", — прогнозирует Рожанковский.