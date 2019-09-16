МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Сбербанк совместно с платежными системами Mastercard и Visa запустил сервис снятия наличных на кассах в ряде магазинов сети "Вкусвилл", сообщила в понедельник пресс-служба банка.

"Услуга Сбербанка "Наличные с покупкой" стала доступна в ряде магазинов сети "Вкусвилл" в Москве и Санкт-Петербурге — при безналичной оплате покупки клиент может снять до 5000 рублей за одну операцию. Услуга доступна как клиентам Сбербанка, так и держателям карт других банков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что снять наличные на кассе могут держатели карт Mastercard, Maestro и Visa, эмитированных любым банком на территории РФ, запустившим сервис "Наличные с покупкой" по своим картам, и держатели Mastercard и Maestro, эмитированных за рубежом. Кроме того, до конца года будет реализован сервис для карт МИР, указывается в сообщении. Сервис по снятию наличных с покупкой по дебетовым картам Сбербанка бесплатный.

По желанию клиента, кассир будет добавлять к сумме покупки сумму снятия наличности, после чего будет необходимо подтверждение операции при помощи ПИН-кода. Общая сумма будет одобрена в рамках одной операции и списана с карты клиента, то есть клиент будет подтверждать покупку и выдачу единовременно без увеличения времени обслуживания на кассе.

Отмечается также, что суточный лимит на снятие по картам Сбербанка составляет 20 тысяч рублей, для карт сторонних банков лимиты устанавливаются банком-эмитентом.