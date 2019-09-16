СОЧИ, 16 сен — ПРАЙМ. Мошенники могут воспользоваться запуском ICO Facebook и Telegram для продажи якобы криптовалют этих компаний, рассказал агентству "Прайм" глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях в кулуарах XVII Международного банковского форума "Банки России — XXI век".

"Сейчас я вижу высокий риск того, что в ближайшее время может быть волна мошенничеств, финансовых пирамид, связанных с криптовалютами, с продажей новых криптовалют. Запускаются два крупных проекта — криптовалюты Телеграма и Facebook в ближайшее время. Я опасаюсь, что следующая волна, которая будет связана с финансовыми продуктами, может быть связана с тем, что будут пытаться продать якобы криптовалюты Телеграма и криптовалюты Facebook до того, как они выйдут на самом деле. Это известные имена компаний, и мошенники могут этим воспользоваться", — пояснил он.

Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra в июне, запуск на глобальном уровне пройдет в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнется тестирование. Telegram, как писала в августе газета The New York Times, планирует выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение ближайших двух месяцев.