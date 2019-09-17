МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк планирует с 18 сентября провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

По его словам, road show пройдет в Москве и городах Европы и США, и завершится 26 сентября.

Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, UBS, Газпромбанк, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

По данным БИР Аналитик, Совкомбанк на 1 июня занимал 13 место в банковской системе РФ с активами в размере 952,8 млрд рублей.