МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анализирует перспективу отмены комиссии за снятие наличных в банкоматах, находится в диалоге с банковским сообществом, сообщил заместитель главы ведомства Андрей Кашеваров.

"Мы в диалоге сейчас с банками", — сказал Кашеваров журналистам в кулуарах шестой Конференции по конкуренции по эгидой БРИКС.

Говоря о сроках, когда можно будет подвести итоги, он уточнил, что такой задачи не стоит.

"Я не ожидаю какого-то окончания (диалога — ред.), надо просто понять какова будет реальность нулевой комиссии… Пока, скажем так, проводится анализ, мы в процессе анализа. А дальше дискуссию можно продолжать, смотреть другие точки зрения", — отметил замглавы ФАС.

Ранее антимонопольное ведомство неоднократно высказывалось за введение нулевой комиссии для клиентов за снятие наличных в банкоматах своих и сторонних банков.