МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в июле 2019 года увеличились на 1,9%, до 56 498,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях некоторого ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло увеличение как удельного веса рублевых активов (с 77,3% до 78%), так и доли рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 76,7% до 77,3%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов вырос (с 6,6% до 6,8%), как и доля резервов на возможные потери (с 9,1% до 9,5%), а удельный вес обязательств кредитных организаций, напротив, снизился (с 84,3% до 83,7%).

По состоянию на 01.08.2019 в Московском регионе действовали 234 кредитные организации, в том числе 229 в Москве и 5 в Московской области (на 01.07.2019 – 238 кредитных организаций, в том числе 233 в Москве и 5 в Московской области).