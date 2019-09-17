МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в июле 2019 года выросла на 4,8%, до 3 824,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За январь-июль 2019 года банки Московского региона получили прибыль в размере 445,4 млрд рублей (в аналогичном периоде 2018 года – прибыль в размере 372,8 млрд рублей). По состоянию на 01.08.2019 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлся убыток в размере 504,5 млрд рублей, что было обусловлено негативным влиянием финансовых результатов деятельности прошлых лет отдельных банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора.



