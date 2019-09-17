КИЕВ, 17 сен — ПРАЙМ. Пресс-служба премьера Украины Алексея Гончарука сообщила, что направила обращение к авторам статьи, размещенной в газете Financial Times, с просьбой опровергнуть информацию о том, что правительство якобы ищет "компромисс" с олигархом Игорем Коломойским по Приватбанку.

Ранее в газете Financial Times вышла статья, в которой Гончарук комментирует дело Приватбанка и якобы подчеркивает, что власти ищут "компромисс" с Коломойским. Гончарук заявил, что правительство не ведет переговоры с Коломойским относительно спора о национализации Приватбанка.

"Информация, содержащаяся в сегодняшнем материале издания Financial Times, не соответствует принципам объективности, которые должны соблюдать средства массовой информации, тем более СМИ такого уровня… В связи с этим мы направили официальное письмо-обращение к авторам материала с просьбой опровергнуть изложенные в нем положения", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что цитата, на которой базируется вывод авторов материала, вырвана из контекста и не является репрезентативной в контексте всей предоставленной премьером информации.

Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам. Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску украинского олигарха Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года.