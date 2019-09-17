МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению зарегистрированной на Кипре компании Delahassie Limited ввел начальную процедуру банкротства — наблюдение — в отношении ООО "О1 Груп Финанс" (O1 Group Finance), эмитента ценных бумаг для O1 Group бизнесмена Бориса Минца.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд включил задолженность перед заявителем в размере более 1,5 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов O1 Group Finance. Временным управляющим утвержден Андрей Соколенко, рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 26 марта.

Арбитражный суд Москвы в июле 2018 года по иску Delahassie, которой принадлежат более 1,5 миллиона облигаций O1 Group Finance, обязал эмитента и его поручителя O1 Group Limited (Кипр) досрочно погасить ценные бумаги. Суд взыскал с двух соответчиков более 1,5 миллиарда рублей номинальной стоимости облигаций и накопленного купонного дохода. Решение не обжаловалось и вступило в силу.

Суд в июле удовлетворил заявление банка "Траст" о вступлении в дело о банкротстве O1 Group Finance. Сумма ее задолженности перед "Трастом" в карточке банкротного дела не указана, однако известно, что столичный арбитраж в апреле взыскал с компании в пользу банка около 19,3 миллиарда рублей облигационного долга. Данное решение вступило в силу 20 августа, когда вторая инстанция отклонила апелляцию кипрской компании.

Как следует из материалов судебных разбирательств, O1 Group Finance в бизнес-группе Минца занималась привлечением финансов через выпуск ценных бумаг. O1 Group в сентябре 2018 года объявила, что принадлежавшие ей финансовая группа "Будущее", которая на тот момент управляла четырьмя НПФ, и O1 Properties, владеющая портфелем из 15 бизнес-центров в Москве, перешли к кипрской Riverstretch Trading & Investments Limited. Газета "Ведомости" в мае 2018 года сообщала об отъезде Минца и троих его сыновей с семьями в Лондон.